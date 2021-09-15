Беременная Нюша облачилась с дочкой в белые костюмы и дождевики для прогулки по «Диснейленду»

Певица поделилась трогательными кадрами из Франции. Она показала дочке, как выглядит персонаж мультфильма с таким же именем, как у нее.

Нюша уже больше 10 лет выступает на сцене. Она привыкла к постоянному вниманию публики. Певица частая гостья на премиях и красных дорожках. Но еще несколько лет назад она скрывала свою личную жизнь. Только после свадьбы с Игорем Сивовым артистка стала чаще рассказывать о своей жизни. Также сначала она прятала дочку Симбу, а теперь уже постоянно выходит с ней в свет.

больше по теме Беременная Нюша в силуэтном платье с драпировкой отметилась за завтраком с дочкой в Париже Певица путешествует с семьей. Очередное утро она встретила во Франции.

Минувшим летом Нюша рассекретила свою вторую беременность. Она готовится стать мамой во второй раз. При этом певица предпочитает вести активный образ жизни. Еще недавно она не пропускала вечеринок, а теперь путешествует с семьей. Накануне артистка приехала с дочкой и мужем во Францию. Она показала, как они гуляют у Лувра и наслаждаются традиционным парижским завтраком в кафе.

А вот 15 сентября Нюша сводила подросшую наследницу в «Диснейленд». Для такого случая они облачились в белые спортивные костюмы. При этом певица попыталась скрыть живот под объемным худи. А так как пошел дождь, они надели еще и одинаковые дождевики.

«Сегодня, конечно, не самый солнечный день, но мы не останавливаемся! Да?» — сказала звезда. «Да!» — согласилась Симба.

К слову, девочка долго выбирала себе игрушки. Мама запечатлела ее с плюшевым львенком из мультика «Король лев», у которого такое же имя как у девочки. Однако Нюша признавалась, что назвала ее не в честь этого персонажа.

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