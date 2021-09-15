Упражнения для тренировки равновесия от олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой
Видео
Как выбрать тушь для ресниц
Видео

Беременная Нюша облачилась с дочкой в белые костюмы и дождевики для прогулки по «Диснейленду»

Певица поделилась трогательными кадрами из Франции. Она показала дочке, как выглядит персонаж мультфильма с таким же именем, как у нее.

Беременная Нюша облачилась с дочкой в белые костюмы и дождевики для прогулки по «Диснейленду»
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Нюша уже больше 10 лет выступает на сцене. Она привыкла к постоянному вниманию публики. Певица частая гостья на премиях и красных дорожках. Но еще несколько лет назад она скрывала свою личную жизнь. Только после свадьбы с Игорем Сивовым артистка стала чаще рассказывать о своей жизни. Также сначала она прятала дочку Симбу, а теперь уже постоянно выходит с ней в свет.

Минувшим летом Нюша рассекретила свою вторую беременность. Она готовится стать мамой во второй раз. При этом певица предпочитает вести активный образ жизни. Еще недавно она не пропускала вечеринок, а теперь путешествует с семьей. Накануне артистка приехала с дочкой и мужем во Францию. Она показала, как они гуляют у Лувра и наслаждаются традиционным парижским завтраком в кафе.

А вот 15 сентября Нюша сводила подросшую наследницу в «Диснейленд». Для такого случая они облачились в белые спортивные костюмы. При этом певица попыталась скрыть живот под объемным худи. А так как пошел дождь, они надели еще и одинаковые дождевики.

«Сегодня, конечно, не самый солнечный день, но мы не останавливаемся! Да?» — сказала звезда.

«Да!» — согласилась Симба.

К слову, девочка долго выбирала себе игрушки. Мама запечатлела ее с плюшевым львенком из мультика «Король лев», у которого такое же имя как у девочки. Однако Нюша признавалась, что назвала ее не в честь этого персонажа.

Симба. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

беременность звездыЗвездные детизвездные семьиКрасота вне возрастамода и стильМодные трендыНюша