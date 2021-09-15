Беременная Нюша облачилась с дочкой в белые костюмы и дождевики для прогулки по «Диснейленду»

Нюша уже больше 10 лет выступает на сцене. Она привыкла к постоянному вниманию публики. Певица частая гостья на премиях и красных дорожках. Но еще несколько лет назад она скрывала свою личную жизнь. Только после свадьбы с Игорем Сивовым артистка стала чаще рассказывать о своей жизни. Также сначала она прятала дочку Симбу, а теперь уже постоянно выходит с ней в свет.
Минувшим летом Нюша рассекретила свою вторую беременность. Она готовится стать мамой во второй раз. При этом певица предпочитает вести активный образ жизни. Еще недавно она не пропускала вечеринок, а теперь путешествует с семьей. Накануне артистка приехала с дочкой и мужем во Францию. Она показала, как они гуляют у Лувра и наслаждаются традиционным парижским завтраком в кафе.
А вот 15 сентября Нюша сводила подросшую наследницу в «Диснейленд». Для такого случая они облачились в белые спортивные костюмы. При этом певица попыталась скрыть живот под объемным худи. А так как пошел дождь, они надели еще и одинаковые дождевики.
«Сегодня, конечно, не самый солнечный день, но мы не останавливаемся! Да?» — сказала звезда.
«Да!» — согласилась Симба.
К слову, девочка долго выбирала себе игрушки. Мама запечатлела ее с плюшевым львенком из мультика «Король лев», у которого такое же имя как у девочки. Однако Нюша признавалась, что назвала ее не в честь этого персонажа.
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