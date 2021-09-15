Всего на теле девять рубцов: Ксения Собчак вблизи показала шрамы на шее певицы МакSим

Светская львица Ксения Собчак в Instagram показала вблизи шрамы на шее певицы МакSим. Она запечатлелась около звездной исполнительницы.

«Первое место в трендах вторые сутки! И миллионы просмотров! Йоххоууу. Вы посмотрели уже наш эксклюзивчик с МакSим? Какие впечатления? Певица МакSим для меня — это подтверждение того, что если человек открыт и прекрасен, то и интервью получается нежное. И наоборот, «нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Ксения Собчак

Отметим, что шрамы на шее МакSим образовались от трубок аппаратов ИВЛ и ЭКМО, к которым ее подключали. Всего на теле звездной исполнительницы осталось девять рубцов.

Напомним, что певица МакSим на протяжении полутора месяцев боролась за свою жизнь, находясь в одной из клиник. Звезда еще в середине июня подхватила тяжелую форму пневмонии. Одно время исполнительница вообще балансировал на грани жизни и смерти. Сейчас, к счастью, все самое страшное уже позади. МакSим поправляется дома, где рядом с ней находятся ее любимые дочки.

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