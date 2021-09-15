«Лежу и плачу второй день»: Гоген Солнцев не может смириться, что жена с ним разводится

Как отметил фрик, у него сейчас глубокая депрессия и апатия.

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в Instagram сообщил, что в последние дни пребывает в глубокой депрессии и апатии. Всему виной его пожилая жена Екатерина Терешкович, которая решила с ним развестись.

«Никак я не мог ожидать от этого клоуна Пеннивайза то, что она совершила. Я в таком шоке, что у меня попросту началась глубокая депрессия и апатия…. Не хочу никого видеть, никого слышать, лежу и плачу второй день…. Предают даже самые близкие. Но их предательства бьют как-то прямо в самое сердце». Гоген Солнцев

«Не надо плакать, Гоген. Найдем тебе новую бабку», «Я скучала по вам. Актеры, у которых нет «Оскара», «Илюша, чего ты паришься. У тебя же Лидка в запасе есть», «Не плачь, Гоген. Мы рядом», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Гоген Солнцев разводится с 66-летней женой Инициатором расставания стала Екатерина Терешкович.

Напомним, что Екатерина Терешкович старше Гогена Солнцева на 26 лет. Пара постоянно попадает в различные скандалы и становится героями ток-шоу на телевидении.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.