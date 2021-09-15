«Встречают меня как родного человека»: Васильев рассказывал, почему зритель полюбил его в «Сватах»

Актер сыграл в первых четырех сезонах, а затем выбыл из проекта.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась архивная запись. На ней актер Анатолий Васильев рассказывает журналисту, почему он так полюбил сериал «Сваты» и почему зритель в восторге от его игры в этой картине.

«У меня и до «Сватов» были сериалы, которые хорошо шли. Например, «Татьянин день». Что-то произошло между мной и зрителем. Важное, необходимое. Когда мы необходимы друг другу стали. Это уже не узнаваемость. Это больше. Встречают меня как родного человека. Значит моя профессия сработала». Анатолий Васильев

«Просто прелестный актер. Интеллигентный и культурный», «Очень жаль, что Анатолий Васильев ушел из «Сватов», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмая часть сериала «Сваты» была доснята в Грузии нынешним летом. Не так давно актриса Татьяна Кравченко сообщила, что с 16 сентября приступает к озвучке своей героини в «Сватах». Это говорит о том, что скоро «Сваты» выйдут на экраны.

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