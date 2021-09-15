«Старят, делают человека блеклым»: какие куртки Хромченко категорически не советовала женщинам

В программе Первого канала «Модный приговор» «народный стилист» совершила фэшн-промах, облачив героиню проекта в лук, который не только не улучшил ее внешний вид, но, напротив, сделал его только хуже.

Участница модного эксперимента вышла на сцену в «костюме грибника»: спортивных брюках, футболке, кедах и в куртке с капюшоном. «На мой взгляд, никудышный образ», — сказала про него Надежда Бабкина. Эвелина Хромченко поддержала свою коллегу.

«Куртки этого псивого цвета старят, делают человека блеклым. Не надо задавать мне вопрос: «Зачем их производят?» Не знаю. Может быть, с вредительскими целями. Но вещи такого типа действительно наносят урон гардеробу. Причем они не убиваемые и будут вечно жить в гардеробе», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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