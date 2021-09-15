Похудевшая Юдашкина подчеркнула фигуру полуприталенным платьем с рукавами-буфами и прозрачными вставками

Марина Юдашкина запечатлелась во время прогулки в Переделкино в тотальном черном образе. Жена известного кутюрье давно тяготеет к этому оттенку и нередко подбирает луки именно в нем. Да и сам модельер считает этот тон заслуживающим внимания, не случайно у него есть целые коллекции именно в total black.

К слову, Эвелина Хромченко тоже не раз говорила в эфире «Модного приговора» на Первом канале, что черный некоторые люди напрасно считают скучным цветом. Интересные фасоны, ткани и аксессуары играют свою немаловажную роль. Кроме того, данный тон реально стройнит.

Марина Юдашкина в последнее время и без того заметно похудела, что замечают ее многочисленные поклонники, комментируя снимки любимицы в Сети. Но своим аутфитом в платье с модными буфчатыми рукавами, украшенными прозрачными вставками, знаменитая блондинка подчеркнула свою стройность дополнительно. В первую очередь, конечно, сыграл черный цвет.

Кроме того, Юдашкина выбрала полуприлегающий силуэт, а он, по заверениям Хромченко, практически волшебно подает фигуру, скрадывая визуально пару килограммов. Всем, кто хочет выглядеть чуточку худее, ведущая Первого канала предлагала обратить внимание на эти фасоны.

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