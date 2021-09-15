Эммануил Виторган вышел в свет с дочкой в кукольном платье и женой, одетой по-молодежному

С тех пор, как в семье Эммануила Виторгана и Ирины Млодик появилась вторая дочка Клара, старшей Этель приходилось делить любовь родителей на двоих. Народный артист предпочитает практически везде бывать вместе с женой и обеими девочками. Любимец публики ездит с ними в отпуск, бывает на гастролях и творческих вечерах.

Но на этот раз чета решила появиться в свете только с Этель, представ с ней на премьере мультфильма «Литл Гром». Гордая малышка шла по коридорам торгового центра, где состоялся показ, держа папу за руку. Наследница актера была облачена в кукольное платье с пышной черно-серебристой юбочкой и сверкающим воротничком. Голову с длинными локонами венчал тонкий ободок.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик предпочли молодежный стиль, облачившись в джинсы. Артист примерил в качестве верха комплекта свитшот, а его жена — длинный топ и жакет.

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