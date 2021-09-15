«Поживем – увидим»: Евгения Медведева — о перспективах принять участие в «Ледниковом периоде»

Как отметила двукратная чемпионка мира, на данный момент она ничего не может подтвердить.

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что пока не может подтвердить свое участие в шоу «Ледниковый период». Вопросы на этот счет она предложила задавать Первому каналу.

«О своем участии могу сказать: поживем — увидим. Данный проект в свое время блестяще запустил Илья Авербух. Уважаю этого человека и то, что он делает. Причем не только в фигурном катании». Евгения Медведева

Как добавила Евгения Медведева, ранее у нее уже был интересный опыт участия в «Ледниковом периоде» — в статусе ведущей. Она не исключила, что станет в будущем участницей проекта. Также Медведева заметила, что в новом сезоне будет комментировать соревнования по фигурному катанию, которые покажет Первый канал, сообщает business-gazeta.ru.

Напомним, что Евгения Медведева не вошла в число претендентов на поездку на зимнюю Олимпиаду 2022 года. При этом свою профессиональную карьеру звезда официально не завершила. Она поддерживает форму.

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