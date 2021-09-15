Упражнения для тренировки равновесия от олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой
Видео
Какие модные юбки не стоит носить женщинам даже с маленьким животиком, назвала Хромченко
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Секси-библиотекарша: Ходченкова подразнила снимком в бикини, прикрыв аппетитные бедра книгой

Звезда наслаждается отдыхом на Мальдивах.

Секси-библиотекарша: Ходченкова подразнила снимком в бикини, прикрыв аппетитные бедра книгой
Светлана Ходченкова. Фото: Global look press

Светлана Ходченкова в этом году оценила прелесть отдыха на Мальдивах. Акриса призналась, что здесь смогла по-настоящему отрешиться от повседневного напряжения и погрузиться в полный релакс. На островах знаменитая блондинка арендовала эковиллу с открытой гостиной. Именно здесь она запечатлелась на секси-фото с книгой.

Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Звезда в миниатюрном бикини и панаме уютно устроилась на кровати за чтением. Однако кто-то в этот момент рассмешил ее. К слову, Ходченкова не сообщает своим почитателям, кто ее сопровождает в отпуске. Однако артистку постоянно художественно фотографируют со стороны.

Вот и это фото приятно впечатляет своей эмоциональностью и эротизмом. Светлана Ходченкова интригующе прикрывает в кадре свои аппетитные бедра книгой, а лиф от ее купальника не скрывает форм.

Смотрите также

Тэги

Звезды в купальникахСветлана Ходченковаходченкова