Секси-библиотекарша: Ходченкова подразнила снимком в бикини, прикрыв аппетитные бедра книгой

Светлана Ходченкова в этом году оценила прелесть отдыха на Мальдивах. Акриса призналась, что здесь смогла по-настоящему отрешиться от повседневного напряжения и погрузиться в полный релакс. На островах знаменитая блондинка арендовала эковиллу с открытой гостиной. Именно здесь она запечатлелась на секси-фото с книгой.

Звезда в миниатюрном бикини и панаме уютно устроилась на кровати за чтением. Однако кто-то в этот момент рассмешил ее. К слову, Ходченкова не сообщает своим почитателям, кто ее сопровождает в отпуске. Однако артистку постоянно художественно фотографируют со стороны.

Вот и это фото приятно впечатляет своей эмоциональностью и эротизмом. Светлана Ходченкова интригующе прикрывает в кадре свои аппетитные бедра книгой, а лиф от ее купальника не скрывает форм.

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