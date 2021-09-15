«Я живу с собаками»: Лайма Вайкуле объяснила, почему так и не стала мамой

Несколько месяцев подряд Лайма Вайкуле не выезжала из Юрмалы, где она постоянно проживает. Очередной визит в Москву случился благодаря съемкам шоу «Голос 60+». Именно в этом проекте артистка заняла кресло наставника и открыла для себя новые грани своего любимого дела. А в интервью Teleprogramma.pro Вайкуле рассказала, почему так и не стала мамой.

«Я думала это сделать. Но все было против. Я могла и сама иметь детей. Но были определенные нюансы, не будем углубляться в гинекологию. Извините за сравнение с собаками — детей нет, я живу с собаками, только поэтому, — у меня была возможность взять породистого щенка или щенка из питомника. Я могла сделать ребенка из своей плоти и крови, а могла взять того, у кого нет родителей», — сказала Вайкуле.

Звезда считает, что среди артистов мало тех, у кого с детьми все хорошо.

«Я никого не осуждаю. Но я не успевала даже собак выращивать. Куда мне детей? Что это было бы? Наверное, каждому свое. У меня не случилось. И нет переживаний по этому поводу. Зато сколько собак я спасла!» — отметила певица.

Добавим, что Вайкуле собирается построить в Латвии большой собачий парк на берегу моря. Одобрение властей она уже получила.

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