Упражнения для тренировки равновесия от олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой
Видео
Какие модные юбки не стоит носить женщинам даже с маленьким животиком, назвала Хромченко
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Хорошо себя ощущаю без этого человека»: Васильева объяснила, почему не общается с Садальским

Как отметила актриса, она не допускает, когда плохо говорят о ее родственниках.

«Хорошо себя ощущаю без этого человека»: Васильева объяснила, почему не общается с Садальским
Татьяна Васильева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не общается со своим давним другом актером Станиславом Садальским.

Станислав Садальский, Татьяна Васильева и Ольга Богданова
Станислав Садальский, Татьяна Васильева и Ольга Богданова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Меня можно не любить, можно обижать. Я это допускаю. Но я не допускают это в адрес близких людей. Моих детей, в частности. Поэтому здесь был неизбежный конец. Я хорошо сейчас ощущаю без этого человека».

Татьяна Васильева

Как отметила гостья эфира актриса Ольга Богданова, она также не общается со Станиславом Садальским.

«Это мелочь. Я не держу в сердце обиду. Я просто сказала, что надо поставить наши отношения на паузу. После пандемии мы долго общались, но сейчас нам надо отдохнуть друг от друга», — заметила Ольга Богданова.

Напомним, что Татьяна Васильева и Ольга Богданова много лет прекрасно ладили со Станиславом Садальским и даже играли с ним в одних спектаклях. В последний год они с ним не поддерживают отношений.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Ольга БогдановаПрограмма "Судьба человека"Станислав СадальскийСтанислав Садальский последние новостиТатьяна Васильева