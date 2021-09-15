«Хорошо себя ощущаю без этого человека»: Васильева объяснила, почему не общается с Садальским

Как отметила актриса, она не допускает, когда плохо говорят о ее родственниках.

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не общается со своим давним другом актером Станиславом Садальским.

«Меня можно не любить, можно обижать. Я это допускаю. Но я не допускают это в адрес близких людей. Моих детей, в частности. Поэтому здесь был неизбежный конец. Я хорошо сейчас ощущаю без этого человека». Татьяна Васильева

Как отметила гостья эфира актриса Ольга Богданова, она также не общается со Станиславом Садальским.

«Это мелочь. Я не держу в сердце обиду. Я просто сказала, что надо поставить наши отношения на паузу. После пандемии мы долго общались, но сейчас нам надо отдохнуть друг от друга», — заметила Ольга Богданова.

Напомним, что Татьяна Васильева и Ольга Богданова много лет прекрасно ладили со Станиславом Садальским и даже играли с ним в одних спектаклях. В последний год они с ним не поддерживают отношений.

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