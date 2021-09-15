«Мы бы не смогли ужиться»: Богданова рассказала, почему не вышла замуж за Садальского

Как отметила актриса, они дружат с коллегой много нет.

Актриса Ольга Богданова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила ведущему Борису Корчевникову, почему не вышла замуж за популярного актера Станислава Садальского.

«Эта дружба между мной и им была и есть. Она не во что, правда, не вылилась. Стас мне делал предложение, звал меня замуж, но я отказала. Часто потом думала, правильно ли сделала и поступила. Мы бы не смогли ужиться под одной крышей. Но и мало кто мог бы ужиться с ним». Ольга Богданова

Как отметила Ольга Богданова, в молодые годы Садальский действительно в нее влюбился.

«Мы жили в юности в одном общежитии. Мы были как две щенка. Ему хотелось всему миру доказать, что он гений. Он всю жизнь считает себя гением. Но мне кажется, что это очень здорово для артиста», — заявила Ольга Богданова.

Напомним, что Ольга Богданова — народная артистка России. Этого звания она была удостоена в 1998 году.

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