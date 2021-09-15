«Меня здоровье подвело»: Ольга Богданова объяснила, почему у нее нет детей

Как отметила актриса, она не думала, что так все случится в ее судьбе.

Актриса Ольга Богданова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему у нее нет детей. Также она рассказала о своем втором муже — актере Александре Михайлушине.

«Мы вместе играли в одном спектакле. У нас вспыхнули чувства, а потом поехали с гастролями в Красноярск. Трое суток в одном купе. Эти обстоятельства сами нас друг к другу подвели. После гастролей его встречала жена на перроне, а меня — гражданский муж. Но больше мы их никогда не видели. Вот так все случилось решительно и бесповоротно. Я разлучницей себя не считаю. Не стремилась разрушить чужую семью. Все случилось помимо моей воли. Он — крупнейшая личность. Оставил такой след в театре». Ольга Богданова

Как отметила Богданова, Бог, к сожалению, не дал ей детей.

«Меня здоровье подвело. Не думала, что оно подведет, но так случилось. Тем более всегда надо думать, от кого рожать. С Сашей не были отношения на всю жизнь. Я пыталась вырваться от него. Меня убивал его характер, но я терпела. Мне было жалко его. У него потом возникли отношения на стороне, и я этому обрадовалась», — заявила Ольга Богданова.

Напомним, что в браке с Михайлушиным Богданова была 22 года. Популярный актер ушел из жизни в 2010 году.

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