«Олег Павлович был ко мне холоден и жесток»: Богданова рассказала об отношениях с Табаковым

Как отметила актриса, режиссер прекрасно относился к молодежи, но не к ней.

Актриса Ольга Богданова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала об отношениях с режиссером Олегом Табаковым. Кроме того, она вспомнила свой неудачный первый гражданский брак с актером и музыкантом Валерием Чемодановым.

«С Валерием мы были вместе семь лет, но так и не до шли до ЗАГСа. Я училась в Школе-студии МХАТ, а он окончил Гнесинское училище. Он прекрасно пел. На конкурсе молодых артистов занял первое место, а Алла Пугачева второе». Ольга Богданова

Как отметила Богданова, в какой-то момент Чемоданов закрутил роман в театре «Современник» с заместителем директора.

«А директором тогда был Табаков. Я однажды позвонила по телефону и вклинилась в разговор. Эта женщина, замдиректора, обещала Валере по карьере продвижение. Звала его в санаторий. Я забрала от него свой чемодан, но осталась жить в общежитии. А потом у меня был тяжелый разговор с Табаковым. Олег Павлович был холоден и жесток ко мне. Он прекрасно относился к молодежи, но я не попала в их число. С ним я никогда так и не примирилась. Жизнь не предоставила нам встреч», — заметила Ольга Богданова.

Напомним, что Ольга Богданова жила в гражданском браке с Валерием Чемодановым семь лет. Детей в этом союзе на свет не появилось.

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