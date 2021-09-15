«Он отдалился от меня»: Исхаков признался, что перестал общаться с сыном Гагариной

Бывший муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков во время общения со своими подписчиками в Instagram признался, что перестал общаться с сыном исполнительницы Андреем Кисловым. Подростку сейчас 13 лет.

«Андрею 13, он отдалился от меня. Но это нормально». Дмитрий Исхаков

Как отметил Дмитрий Исхаков, он старается как можно больше времени провести с общей дочерью от Гагариной Мией. Девочке исполнилось четыре годика. Он водит ребенка на кружки и секции. Все время находится с наследницей на связи. По словам фотографа, он никогда не делал различий между пасынком и дочкой. Для него очень важно сохранить хорошие отношения с Андреем.

Напомним, что Полина Гагарина после расставания с Дмитрием Исхаковым недолго была одна. Она закрутила роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Сам модный фотограф пока одинок. По его словам, он пробовал найти любимую на сайте знакомств, но ему там никто не приглянулся.

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