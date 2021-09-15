«Сплю в белье, в чулках на полу»: жена Моргенштерна вспомнила о романтическом вечере с рэпером

По словам Дилары Зинатуллиной, она хотела устроить музыканту сюрприз, но перебрала с алкоголем.

Жена рэпера Моргенштерна — Дилара Зинатуллина — в шоу Дани Милохина «Весь кринж» вспомнила, как хотела устроить романтическое свидание музыканту, но перебрала со спиртными напитками и в итоге уснула прямо на полу.

По словам Дилары, действие происходило в Уфе. Она купила самое красивое белье: чулочки, рюши. Хотела порадовать любимого мужчину. Однако рэпер объявил, что они отправляются на корпоратив к группе Little Big. После выступления у влюбленных разгорелся конфликт с таксистом. В итоге домой она приехала одна и отправилась в душ.

«Следующее, что я помню: просыпаюсь в кровати, а Алишер спит рядом. Пытаюсь вспомнить, что же было. Спрашиваю Алишера. Он начинает жестко угорать: «Мы все порешали, я приехал домой. Захожу в спальню, а тебя нет». В итоге он открыл дверь в ванную, а там я лежу, сплю в белье, в чулках прямо на полу». Дилара Зинатуллина

Напомним, что Дилара Зинатуллина и Моргенштерн сыграли свадьбу в конце августа. До торжества парочка была вместе несколько лет.

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