«Мы в недоумении»: что стало с памятником на могиле Эльдара Рязанова

Режиссер Эльдар Рязанов похоронен на Новодевичьем кладбище. На его могилу несколько раз в год приходит дочь Ольга. Неподалеку от отца покоятся ее мать, бабушки и дедушки. В последний визит на погост она отметила, что с бронзовым памятником Рязанова что-то произошло.

«Бронза странным образом вдруг поменяла цвет. Мы сами в недоумении. Теперь выглядит, как камень. Я не готова давать комментарии на этот счет. Поймите меня, просто человек не готов», — цитирует Ольгу Рязанову «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

Эксперты, увидевшие фотографии, отметили, что столкнулись с таким впервые.

«Невооруженным глазом видно изменение цвета. Бронза сама по себе золотистого цвета. Она в таком виде не существует. При воздействии атмосферы она меняет цвет, но приобретает другие оттенки: чаще всего зеленый цвет. Для того, чтобы все было красиво после того, как памятник отливают, его покрывают кислотой. И в зависимости от того, какая кислота, можно добиться разных оттенков. Вариантов масса, кислот много. Но чтобы цвет стал розовым, честно, впервые с этим сталкиваюсь», — рассказал скульптор Андрей Коробцов.

При этом скульптор уточняет, что исправить изменившийся цвет мемориала все же можно. Но все нужно делать заново.

«Нужно узнать, какой кислотой покрывали памятник изначально и просто обработать его еще раз, — делится Андрей Коробцов. — Но перед этим провести некие процедуры: снять воск, либо лак. То есть убрать мертвый консервант, а после обработки кислотой покрыть им заново. Такое возможно и на месте провернуть», — добавил Коробцов.

Напомним, Эльдар Рязанов умер 30 ноября 2015 года. Причиной смерти режиссера стала легочная и сердечная недостаточности. Ему было 88 лет.

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