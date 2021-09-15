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«Мы в недоумении»: что стало с памятником на могиле Эльдара Рязанова

Режиссер похоронен на Новодевичьем кладбище.

«Мы в недоумении»: что стало с памятником на могиле Эльдара Рязанова
Эльдар Рязанов. Фото: Global Look Press

Режиссер Эльдар Рязанов похоронен на Новодевичьем кладбище. На его могилу несколько раз в год приходит дочь Ольга. Неподалеку от отца покоятся ее мать, бабушки и дедушки. В последний визит на погост она отметила, что с бронзовым памятником Рязанова что-то произошло.

«Бронза странным образом вдруг поменяла цвет. Мы сами в недоумении. Теперь выглядит, как камень. Я не готова давать комментарии на этот счет. Поймите меня, просто человек не готов», — цитирует Ольгу Рязанову «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

Памятник на могиле Рязанова
Памятник на могиле Рязанова ранее. Фото: Иван Макеев/КП

Эксперты, увидевшие фотографии, отметили, что столкнулись с таким впервые.

«Невооруженным глазом видно изменение цвета. Бронза сама по себе золотистого цвета. Она в таком виде не существует. При воздействии атмосферы она меняет цвет, но приобретает другие оттенки: чаще всего зеленый цвет.

Для того, чтобы все было красиво после того, как памятник отливают, его покрывают кислотой. И в зависимости от того, какая кислота, можно добиться разных оттенков. Вариантов масса, кислот много. Но чтобы цвет стал розовым, честно, впервые с этим сталкиваюсь», — рассказал скульптор Андрей Коробцов.

При этом скульптор уточняет, что исправить изменившийся цвет мемориала все же можно. Но все нужно делать заново.

Памятник на могиле Рязанова
Памятник на могиле Рязанова 14 сентября 2021 года. Фото: блогер the3rdrome для kp.ru

«Нужно узнать, какой кислотой покрывали памятник изначально и просто обработать его еще раз, — делится Андрей Коробцов. — Но перед этим провести некие процедуры: снять воск, либо лак. То есть убрать мертвый консервант, а после обработки кислотой покрыть им заново. Такое возможно и на месте провернуть», — добавил Коробцов.

Напомним, Эльдар Рязанов умер 30 ноября 2015 года. Причиной смерти режиссера стала легочная и сердечная недостаточности. Ему было 88 лет.

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