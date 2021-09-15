«Мне надо крепкую девчонку»: Морозов из «Кривого зеркала» рассказал о молодой возлюбленной

Как отметил юморист, о свадьбе с Марией он пока не говорил.

Шоумен из «Кривого зеркала» Александр Морозов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал о своей молодой возлюбленной Марии. Она младше его на 21 год.

«Пока мы о свадьбе с Машей не говорили. Я очень медленный в этом плане человек. Причем во всем. Мы пока с ней не торопимся. Я опытный, никуда не спешу». Александр Морозов

Как признался Александр Морозов, с родителями Маши он пока не знаком.

«У нас только начало отношений. Разница в возрасте меня нисколько не смущает. Ей 27 лет, а мне 48. Я отрезал пузо, второй подбородок. Мне надо очень крепкую девчонку», — заявил шоумен.

Напомним, что Александр Морозов и Мария познакомились в социальных сетях. Первое свидание у них было в машине. Как рассказывал шоумен, Мария любит «Кривое зеркало». Причем ей нравились сразу несколько артистов из программы, но выбрала она именно Морозова, который покорил ее своим юмором.

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