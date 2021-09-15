«Спонтанно махнули в Турцию»: Наташа Королева показала располневшие ноги в коротких шортиках

Наташа Королева и Тарзан решили продлить лето и улетели в теплые края. Выбор пал на турецкий Белек. Об этом певица заявила в своем Instagram, поделившись видеороликом из отеля.

«Решили немного продлить лето и спонтанно махнули в Турцию в уютный отель», — написала Королева.

На кадрами Наташа восхищается красотой номера отеля, позируя в коротких велосипедках ярко-розового цвета. Недавно артистка признавалась, что за лето набрала лишние килограммы и будет с ними бороться.

Напомним, на днях стало известно, что сын Королевой и Тарзана – 19-летний Архип уже более полугода живет в гражданском браке с девушкой по имени Мелисса, которая работает стриптизершей.

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