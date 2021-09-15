На отдыхе с мамой: Кудрявцева в Болгарии скрыла фигуру в меланжевом комбинезоне на лямках

Лера Кудрявцева улетела в отпуск в Болгарию, где уже ждала ее мама Александра Ивановна. После радостной встречи родственницы поспешили тихо отметить встречу приятным ужином в ресторане. Мама телеведущей примерила в заведение небесно-голубое платье, подчеркнув прозрачность своих глаз.

Голубоглазая Лера Кудрявцева, как и ее мама, тоже оказалась любительницей оттенков синего. Звезда примерила в отпуске комбинезон на лямках из меланжа, скрывающий фигуру, он был практически такого же цвета, что и мамин наряд. При этом голову блондинка украсила завернутой косынкой.

Знаменитость появилась в таком облике в блинном баре, где не смогла отказать себе во вкусном десерте с черникой и шоколадом.

«Ребята, это очень вкусно!» — сказала Лера.

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