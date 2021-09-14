«Школьный год начался»: Рита Агибалова из «Дома-2» показала подросших детей от разных браков

Бывшая участница проекта «Дом-2» Рита Агибалова уже два года вместе с мужем Павлом Марсо и детьми Митей и Бэллой живет на Кипре. Здесь ее наследники ходят в школу. Учебный год на Кипре только начался, и Рита Агибалова поделилась с подписчиками снимками, на которых предстала по очереди с сыном и дочкой, которые собрались пойти в школу.

Наследники Риты Агибаловой за лето заметно подросли – Митя уже почти с маму ростом.

«Школьный год начался. И я счастлива, потому что дети, наконец-то, вернулись в школу, к своим друзьям и продолжили нормальное обучение. Митя пошел уже в 6-й класс, а Бэлла во 2-й. Мы с мужем уже привыкли, что дети постоянно дома, так как с января этого года из-за ковидных мер обучение было онлайн. Мы уже даже привыкли и адаптировались к такому графику и теперь как-то слишком тихо дома, и можно даже спокойно работать», — рассказала Рита Агибалова под фото.

Стоит отметить, что сына Митю Рита Агибалова родила от бывшего мужа Жени Кузина. Мальчик стал первым ребенком, рожденным на «Доме-2». А дочь Бэлла появилась во втором браке Риты с Павлом Марсо.

Напомним, не так давно на Кипр переехали и родители Риты Ирина и Юрий Агибаловы. Пара уже успела купить здесь себе особняк в ипотеку и теперь занимается его обустройством. Ирина Агибалова с удовольствием принимает у себя в гостях внуков и балует их вкусной едой.

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