Отряхиваем кожаный пиджак от пыли: какие вещи из начала 2000-х можно смело носить снова, рассказала Хромченко

Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» Первого канала рассказала, что в этом сезоне фэшн-веяния выглядят несколько иначе, чем ожидалось экспертами. Дело в том, что мода циклична и возвращается обычно каждые 25 лет. Однако в настоящий момент актуальными становятся наряды из начала 2000-х, то есть раньше, чем ожидалось.

Именно поэтому у модниц есть хороший шанс разворошить старые шкафы и достать с полок вещи тех времен, если они в хорошем состоянии и включить их в свои гардеробы. Это может быть бомбер, кроп-жакет (укороченный), объемный кардиган, кожаная куртка, напоминающая мужской пиджак.

Эвелина Хромченко при этом подчеркнула, что главное здесь – сочетать вещи из 2000-х с современным нарядами, чтобы не выглядеть архаично. И не забывать про то, в каком вы возрасте. Например, короткие топы и актуальные юбки мини не стоит носить в 45 лет. Либо надевать под них что-то еще, ведь топ может сыграть роль жилета, а маленькая юбочка – баски на брюках.

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