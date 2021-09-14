Добавила объема: жена Стаса Михайлова вышла с любимым на прогулку, прогадав с модным костюмом

Стас Михайлов познакомился со своей женой Инной в 2006-м году, а поженились они в 2011-м. С самого начала отношений чета неразлучна. Влюбленные проводят вместе не только свободное время, но и ездят на гастроли. А появляться на публике стараются в семейных образах.

Во время гастролей в Королеве, чета вышла на прогулку в расслабленных черно-белых костюмах в актуальных тенденциях, восхитив стилиста Марию Хомякову. Однако Инна Михайлова не учла определенной особенности своего комплекта и придала лишнего объема в области живота.

«Михайловы выбрали семейный total look: перекликающиеся между собой костюмы дополняют друг друга, за счет этого и создается образ на двоих. Один из трендов этой осени — черные костюмы, но эта гамма всегда нейтральна и применима и к другой одежде. Однако у Стаса более выигрышный цветовой подбор, визуально фигура скорректирована верно. Темный цвет внутри светлого. Взгляд переносится на верхнюю часть туловища. В то время как светлый костюм супруги может, наоборот, добавить ей объема в области живота. Широкий крой вещей и ниспадающие рукава создают эффект расслабленного и комфортного образа. Слегка небрежная укладка вполне соответствует выходному дню!» — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже 8 лет работает в индустрии красоты. Окончила Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

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