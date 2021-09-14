Видны темные волосики и розовое ушко: Лиза Арзамасова нежно прижала маленького сына к груди

Кажется, совсем недавно звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова и прославленный фигурист, а ныне бизнесмен и продюсер ледовых шоу Илья Авербух принимали поздравления с рождением сына. И вот их наследнику исполнился уже месяц.

В честь столь прекрасного события Лиза Арзамасова поделилась на своей страничке в Instagram трогательным снимком, на котором запечатлена с сыном.

Молодая мама предстала в интерьерах своего особняка. Она сидит у окна, закрытого римской шторой, и прижимает к груди маленького сынишку Левушку.

Кроха, вероятно, сладко спит, слушая мамино сердцебиение. Лиза Арзамасова держит в своей руке крохотную ладошку сына. В кадре видны темные волосики мальчика и нежное розовое ушко.

Одет малыш в красивый белый комбинезон с принтом в крупный черный горох.

Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет 14 августа, сделав своих родителей самыми счастливыми людьми. Для Лизы Арзамасовой Лев стал первенцем. А для Ильи Авербуха это второй ребенок, у него есть еще сын от брака с Ириной Лобачевой. Мартину семнадцать лет, и он живет не с мамой, а с отцом и мачехой.

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