Талия сразу стала заметной: Хромченко после советов Васильева поддержала тренд на Х-силуэтные платья

Александр Васильев в одном из выпусков «Модного приговора» на Первом канале посоветовал зрительницам присмотреться к Х-силуэтным платьям с подчеркнутой талией и расширяющейся книзу женственной юбкой.

Такие модели впервые ввел в моду Кристиан Диор, выдвинув женственность на первый план. А дамы по достоинству оценили эти платья за то, что они очень выгодно демонстрируют фигуру, делая визуально талию уже, чем она есть на самом деле. Х-силуэты всегда выглядят торжественно и привлекательно, считает Александр Васильев.

Эвелина Хромченко после выступления коллеги в эфире предстала на шоу как раз в таком платье, дополнительно подчеркнув талию ремешком. Ведущая выбрала к нему в пандан изящные туфельки на шпильке и свой любимый аксессуар — стильные очки-лисички.

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