Хороша без белья: Ходченкова в мерцающем платье с декольте ниже груди устроила дефиле на Мальдивах

Светлана Ходченкова призналась своим фолловерам, что полюбила в этом сезоне Мальдивы. Актриса выбрала этой осенью отель в атолле Южный Мале с отдельными эковиллами. В каждом доме имеется пейзажный бассейн и гостиная на открытом воздухе с видом на океан.

Звезда по традиции не говорит, кто составляет ей компанию, зато дразнит поклонников секси-кадрами. Чего только стоит фото с ее пятой точкой крупным планом. Кроме того, судя по снимку, артистка игнорирует на пляже такую деталь гардероба, как бюстгальтер.

Забыла про него Ходченкова и устроив здесь дефиле на шпильках по песку. Светлана нарядилась в мерцающее платье на запах с глубоким декольте ниже линии бюста. В этот вырез белья явно не было видно.

«Когда твои друзья и коллеги поехали в Венецию, а ты нет…» — подписала видео Ходченкова.

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