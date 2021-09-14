С внуком на руках: Настя Паршина из «Дома-2» впервые показала своего отца

Экс-участница реалити-шоу Настя Паршина рассказала о разводе родителей после двадцати лет семейной жизни.

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Паршина после разрыва с отцом своего сына Адриана Никитой Уманским уехала в Ставрополь. Сейчас она живет с мамой, которая помогает дочери справляться с маленьким наследником.

Родительница Насти Паршиной поддерживала ее и во время участия в проекте «Дом-2». Женщина часто приезжала на «Поляну», присутствовала на Лобных и способствовала налаживанию отношений Насти Паршиной с Никитой Уманским.

О своем отце Настя почти ничего не рассказывала. Но решила все же приоткрыть завесу тайны и показать папу подписчикам. В сторис микроблога экс-участница «Дома-2» поделилась снимком родителя, который держит на руках ее маленького сына Адриана. Малышу в кадре не больше двух месяцев.

Еще на проекте было известно, что мама и папа Насти Паршиной несколько лет назад расстались. Настя сильно переживала из-за этого и очень боялась повторить судьбу мамы и остаться одна с малышом на руках.

«Мои родители в разводе, хотя прожили вместе двадцать лет, — поделилась Настя Паршина. — Я со всеми хорошо общаюсь и принимаю их вторые половинки».

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