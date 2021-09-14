«Уютный вечер»: Навка в полупрозрачном топе с корсетом и брюках с принтом рolka dot предстала в свете с мужем

Фигуристка облачилась с Дмитрием Песковым в одном стиле.

Татьяна Навка в сопровождении мужа Дмитрия Пескова появилась на светском вечере в честь дня рождения ее подруги, бизнесвумен Натальи Каменской.

«Это был потрясающий, уютный, веселый и душевный вечер с поздравлениями от друзей, небольшими семейными фильмами от любящего мужа и доброй атмосферой!» — рассказала фигуристка своим подписчикам в микроблоге.

Она появилась на тусовке в брюках с актуальным принтом рolka dot (мелкий горошек), завышенная посадка которых демонстрировала тонкую талию спортсменки. Дополнительно фигуру подчеркивал корсет, надетый под полупрозрачный топ в крапушку. А лаконичный жакет уравновешивал образ.

Муж Татьяны Навки Дмитрий Песков постарался облачиться с супругой в одном стилевом решении, также выбрав черный брючный комплект.

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