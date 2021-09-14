Акцент на талию: Арзамасова в кожаной мини-юбке с ремнем отметилась с мужем и пасынком в театре

26-летняя Лиза Арзамасова родила своего первенца в середине августа, но уже сейчас актриса вернула себе былую форму и стала активно посещать светские мероприятия. Накануне она засветилась с мужем, 47-летним Ильей Авербухом, и его сыном Мартином в Театре наций на постановке «Рассказы Шукшина».

Отметим, что Лиза Арзамасова отлично ладит со своим пасынком и даже ходит с ним на шопинг, помогая парню подобрать модную одежду.

«Мой стилист», — как-то шутливо написал про мачеху сын Авербуха в Instagram.

В театр звезда сериала «Папины дочки» примерила модную кожаную мини-юбку, дополнительно подчеркнув линию талии ремнем. А также белую куртку-рубаху с водолазкой по фигуре.

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