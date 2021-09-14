Муж уехал, все можно? Дарья Пынзарь расколотила тарелки во время вечеринки в ресторане

Пока супруг Дарьи Пынзарь, Сергей, находится в Москве, где без жены ведет эфиры реалити-шоу «Дом-2», блондинка с сыновьями нежится на солнышке в Турции.

Дарья Пынзарь вместе с детьми на четыре дня поселилась в отеле в Белеке, где почти все время пробыла на пляже или у бассейна.

Вечером Дарья Пынзарь отправилась в ресторан, облачившись в розовое платье и нюдовые босоножки на высоком каблуке.

В какой-то момент во время шоу-программы Дарья Пынзарь вышла на танцпол, чтобы поддержать красиво танцующих людей. Дарья быстро подхватила ритм и начала двигаться под музыку. В руках ведущая «Дома-2» держала две тарелку.

Одну из них Дарья Пынзарь со всей силы ударила об пол. Зазвенели осколки. Но Пынзарь продолжила веселиться, ведь таким образом она всего лишь поддержала традицию. Битьем тарелок люди выражают свое восхищение танцорам.

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