Рекомендовано модницам: Алсу вышла на променад в куртке-хите этой осени небесного оттенка

Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live показал куртку – хит этой осени. Она представляет собой стеганую простую модель, напоминающую телогрейку, без капюшона и каких-то дополнительных деталей, с едва заметным воротником стойкой. Также приветствуются в этом сезоне экземпляры вообще без воротника.

«Я обожаю телогрейки! И если вы хотите быть на волне, то телогрейку или имитацию телогрейки обязательно купите! Очень классная вещь», — сказал стилист.

Он посоветовал покупать такие куртки на пару размеров больше, чтобы выглядеть максимально стильно.

Певица Алсу поддержала этот тренд и отметилась на променаде в куртке в духе телогрейки небесного оттенка со стежкой. Она примерила с ней синий спортивный костюм с джоггерами и худи, а также белые кеды, которые, по мнению Александра Рогова, неизменно освежают внешний вид.

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