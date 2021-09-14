Богиня под пальмой: Светлана Ходченкова предстала с влажными волосами, обнажившись до трусиков

Актриса Светлана Ходченкова устраивает на Мальдивах одну провокацию за другой.

38-летняя звезда театра и кино Светлана Ходченкова уже во второй раз за сравнительно небольшой промежуток времени приезжает на Мальдивы.

Поклонники актрисы ничего против таких турне не имеют, а даже обеими руками за них, ведь это значит, что Instagram актрисы будет исправно пополняться горячим контентом.

И Светлана Ходченкова своих подписчиков не разочаровывает. Ее фотографии с Мальдив не только откровенны, провокационны и пахнут сексом, но еще и эстетически выверены и невероятно красивы.

На этот раз Светлана Ходченкова предстала, вероятно, только выйдя из океана. У актрисы мокрые волосы, а топ от купальника она сняла, оставшись в одних трусиках.

Звезда стоит в окружении пальм, руками придерживая голову и развернувшись к тому, кто ее фотографирует, спиной.

Взору открывается прекрасная спина Светланы Ходченковой со всеми плавными изгибами и острыми лопатками.

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