«В стиле «бохо шик»: Лопес в платье с ошеломительным декольте сразила публику на Met Gala

Дженнифер Лопес уже много лет является популярной американской певицей и актрисой. Несколько лет назад она приезжала в Москву и собрала целую арену поклонников. Даже в прохладную погоду артистка зажигательно выступала в откровенные боди. В последнее время личная жизнь певицы бурлит. В 52 года она вновь переживает влюбленность. Только звезда рассталась с Алексом Родригесом, как вернулась к Бену Аффлеку.

больше по теме Первый выход после воссоединения: Дженнифер Лопес появилась на ковровой дорожке с Беном Аффлеком Артисты прилетели вместе на Венецианский кинофестиваль.

Недавно пара появилась на Венецианском кинофестивале. А вот 13 сентября состоялся долгожданный бал Met Gala. Этого события модники ждали два года, так как из-за пандемии в прошлом году мероприятие отменили. На этот раз на красной дорожке отметились: Билли Алиш, Ким Кардашьян, Рианна, Ирина Шейк и другие известные персоны. Лопес снова появилась в компании Бена и зацеловала его на публике.

Певица была облачена в платье цвета шоколада со шлейфом и очень глубоким декольте. Благодаря разрезу она показала свои пышные формы. Шуба, ковбойская шляпа и босоножки дополнили ее образ. Она позировала перед фотографами, дефилируя по лестнице.

Для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Дженнифер Лопес в образе настоящей современной амазонки, в которой противопоставлен контраст женственности и мужества. Данный контрастный образ выстроен в ультрамодном стиле «бохо шик». А это очень сложный и противоречивый стиль, в котором объединены природная корявость и декоративная изысканность, свобода и границы, грубость и нежность… Данный образ больше постановочный, нежели носибельный в повседневной жизни, но 100% попадание в концепцию стиля. Ковбойский стиль в образе как раз и отвечает за бохо составляющую часть, а гламурный за шик. Акцентом в образе является платье, поскольку в нем уже объединены бохо (свобода, дерзость, бахрома) и шик (женственность, сексуальность, струящаяся тонкая ткань, изящная вышивка стеклярусом, аппликации из тонкого воздушного шифона). Часть аксессуаров (шляпа и украшения) в ковбойском стиле, а босоножки — в гламурном. Хотя серьги довольно изысканные и больше в тандеме с обувью, особенно по цвету, но по форме поддерживает ритм бахромы.

Меховая накидка также контрастная. С одной стороны своим внешним видом добавляет дерзости, природы, но украшена тончайшими декоративными элементами. Все настолько продумано и с ювелирной точностью попало в границы стиля «бохо шик», а ведь это так сложно объединить эти две противоположные составляющие в единый образ! Браво!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.