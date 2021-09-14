«Я в Турции»: Дарья Пынзарь объяснила, почему ее муж стал вести «Дом-2» один

Бывшие участники «Дома-2», супруги Дарья и Сергей Пынзарь уже несколько месяцев работают ведущими телестройки на телеканале «Ю».

Но с недавнего момента Сергей Пынзарь появляется в эфирах проекта без своей красавицы-жены. Молодой человек ведет реалити-шоу один.

Обеспокоенные этим обстоятельством поклонники решили все немедленно выяснить. Во время очередного интерактива, который Дарья Пынзарь устроила на своей страничке в Instagram, они поинтересовались, куда она исчезла с экрана и вернется ли на него вновь.

Блондинка успокоила общественность, заявив, что Сергей Пынзарь временно ведет реалити-шоу «Дом-2» без нее. Дарья Пынзарь сейчас находится в Турции с сыновьями, старший из которых первого сентября пошел здесь в школу.

«Почему Сергей ведет один «Дом-2»?» — спросили у Пынзарь подписчики. «Потому что я в Турции. Приеду, будем опять вместе вести», — пообещала Дарья Пынзарь.

Судя по всему, в эфирах Даша Пынзарь появится уже на следующей неделе. 16 сентября она вылетает в Москву.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.