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«Я в Турции»: Дарья Пынзарь объяснила, почему ее муж стал вести «Дом-2» один

Экс-участница реалити-шоу Дарья Пынзарь не торопится возвращаться в Москву.

«Я в Турции»: Дарья Пынзарь объяснила, почему ее муж стал вести «Дом-2» один
Дарья Пынзарь с мужем Сергеем. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Бывшие участники «Дома-2», супруги Дарья и Сергей Пынзарь уже несколько месяцев работают ведущими телестройки на телеканале «Ю».

Но с недавнего момента Сергей Пынзарь появляется в эфирах проекта без своей красавицы-жены. Молодой человек ведет реалити-шоу один.

Обеспокоенные этим обстоятельством поклонники решили все немедленно выяснить. Во время очередного интерактива, который Дарья Пынзарь устроила на своей страничке в Instagram, они поинтересовались, куда она исчезла с экрана и вернется ли на него вновь.

Блондинка успокоила общественность, заявив, что Сергей Пынзарь временно ведет реалити-шоу «Дом-2» без нее. Дарья Пынзарь сейчас находится в Турции с сыновьями, старший из которых первого сентября пошел здесь в школу.

«Почему Сергей ведет один «Дом-2»?» — спросили у Пынзарь подписчики.

«Потому что я в Турции. Приеду, будем опять вместе вести», — пообещала Дарья Пынзарь.

Судя по всему, в эфирах Даша Пынзарь появится уже на следующей неделе. 16 сентября она вылетает в Москву.

Дарья Пынзарь рассказала, когда вернется на «Дом-2»
Дарья Пынзарь рассказала, когда вернется на «Дом-2». Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

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