«Друзья, а ведь я стала бабушкой»: в семье у Елены Воробей произошло неожиданное пополнение

Артистка и юмористка Елена Воробей в Instagram сообщила о прибавлении в своей большой семье. Она не так давно стала двоюродной бабушкой.
«Друзья, а ведь я стала бабушкой. Правда, двоюродной, но все же! Вот какими долгими были гастроли по нашим югам. Дорогие мои родные, Настенька и Сашенька. Поздравляю. Ждем наших любимых девочек дома, а я за коляской в магазин».
Как отметила Елена Воробей, она уже ждет от прессы заголовки из оперы: «Бабушка российского юмора стала бабушкой прелестной внучки».
«Здоровья малышке и мамочке», «Счастья вашей большой семье», «Главное — здоровья», — отметили в комментариях пользователи.
Отметим, что ребенок родился в семье у младшей сестры Елены Воробей, Натальи Яковлевны. Племянница Елены Воробей, Анастасия, стала мамой.
Заметим, что у самой Елены Воробей есть дочь София Лебенбаум. Ей в этом году исполнилось 18 лет. Она пока мать не торопится делать бабушкой.
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