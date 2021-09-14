«Мне нравятся пастельные тона»: Арзамасова в нежно-розовом платье оверсайз похвасталась нарядами сына

Лиза Арзамасова длительное время скрывала свою личную жизнь. Она прославилась после съемок сериала «Папины дочки». Потом актрису стали приглашать в новые проекты, включая телевизионные. Так она попала на «Ледниковый период», где и познакомилась с Ильей Авербухом. Они скрывали свой роман, но в прошлом году сыграли свадьбу. А не так давно артистка стала мамой.

Теперь Лиза растит сына Льва. На днях крохе исполнится один месяц. Актриса проводит с ним все свободное время. Она изредка отправляется на светские рауты, но ребенок остается под присмотром бабушки. Ранее жена фигуриста уже хвасталась кроваткой и коляской крохи. Теперь она решила показать его наряды. Арзамасова предстала в нежно-розовом платье оверсайз. Она сидела на подоконнике и демонстрировала ползунки, одеяльца и носочки.

«Мне нравятся пастельные тона и мне нравится, когда ткань очень приятная на ощупь. Мой абсолютный фаворит — это мягкое одеяльце с красными ягодками, мы с ним гуляем. Очень приятные принты, необычные, безопасные замочки. Я понимаю, что это больше родительское удовольствие, окружать малыша приятными вещами, но мне кажется, что он потом вырастет, посмотрит фотографии и обязательно оценит», — пояснила актриса.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Также многие оценили выбор нарядов для сына. «Какая хорошенькая», «Вам тоже идут постельные тона», «Такая прелесть», «Сейчас ребенка можно одеть красиво и это прекрасно», «Мне нравится ваш выбор», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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