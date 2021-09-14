«Пришлось обратиться в суд»: первая жена Телегина призналась, что хоккеист перестал ей помогать

Первая жена хоккеиста Ивана Телегина Евгения Ноур заявила, что бывший супруг не помогает ей и их общему сыну Марку. По ее словам, с наследником он не виделся уже пять лет.

Как отметила Евгения Ноур, минувшим летом ее сын сильно заболел. Они вместе оказались в больнице. Ей пришлось оплачивать все услуги, потому что она является гражданской Украины. Телегина она просила о помощи, но тот отказал. На выручку ей пришла певица Пелагея, с которой Телегин также уже давно расстался.

«Сейчас начинается осенний сезон, похолодало, ребенок вырос из всей своей теплой одежды и обуви — я снова попыталась обратиться к Ивану, но единственным ответом было «подавай на алименты». За квартиру опять надо было платить…. Если бы не Поля, мы с Марком оказались бы на улице. Мне просто не на что больше рассчитывать, поэтому пришлось обратиться в суд». Евгения Ноур

Напомним, что Иван Телегин не так давно сыграл свадьбу с дочерью олигарха Марией Гончар. У пары пока нет общих детей, но они мечтают о наследниках, сообщает «СтарХит».

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