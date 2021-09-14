Во всей красе: Рудова в алом бикини без стеснения позировала на солнышке

Наталья Рудова – обладательница роскошной фигуры. По мнению многомиллионной армии ее фанатов в Instagram, 38-летняя актриса выглядит просто роскошно. Хотя сама блондинка считает, что ей нужно немного похудеть. Именно поэтому по возвращению из отпуска, который прошел в Европе, она села на диету.

В своем микроблоге Наталья опубликовала фото, где в очередной раз показала все свои прелести. Она позировала на солнышке, нарядившись в красный бикини.

«Она шикарна! Прелестная фигура! Красотка!», — обсудили в Сети снимок актрисы ее фанаты.

Напомним, популярность Рудова приобрела в начале 2000-х, когда на экраны вышел сериал «Татьянин день», в котором Наталья сыграла одну из главных ролей.

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