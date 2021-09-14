«Аня Кардашьян»: на новом фото Asti сравнили с голливудской пышнотелой красоткой

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба успевает не только петь на концертах и записывать новые хиты, но и руководит своим бьюти-салоном в Москве. Как и многие другие девушки, она любит менять прически, делать самый разный макияж, а результатами полученных преображений делиться со своими фанатами в Instagram.
На этот раз артистка сама себе сделала мейк-ап в сияющих кремовых оттенках с акцентом на глаза.
«Аня Кардашьян», — прокомментировал фото российский звездный визажист Сердар Камбаров.
С ним согласились и сотни других пользователей Сети. Ведь сходство можно заметить не только в лицах. На фото Анна позировала в топе, блеснув своим роскошными формами.
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