«Даже Карнавал кажется профессором математики»: Кушанашвили — о безграмотности Ивлеевой

Телеведущий Отар Кушанашвили в своем популярном шоу «Каково?!» на YouTube высказался о безграмотности блогера Насти Ивлеевой.

«Настя чудовищно безграмотна. Просто на азбучном уровне! То не знаю, это не знаю… Даже Валя Карнавал кажется профессором математики Софьей Ковалевской на фоне Ивлеевой… Зато у Насти 400 миллионов просмотров за семь секунд». Отар Кушанашвили

Заметим, что сама Настя Ивлеева уже не раз говорила, что для нее главное зарабатывать деньги и быть известной. К пробелам в образовании она относится очень спокойно.

Напомним, что не так давно Настя Ивлеева стала гостьей шоу светской львицы Ксении Собчак. Во время беседы телеведущая подловила коллегу, задав ей ряд достаточно простых вопросов по истории и литературе. К примеру, кто написал роман «Отцы и дети», чем знаменита фамилия Джугашвили, а также когда и в каком веке правил царь Петр I. Ответить на вопросы Настя Ивлеева не смогла.

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