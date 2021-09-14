«Первое свидание было в машине»: звезда «Кривого зеркала» Морозов — о молодой возлюбленной

Как отметил 48-летний юморист, с Марией они уже живут вместе.

Звезда программы «Кривое зеркало» Александр Морозов в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» заявил, что живет вместе с молодой возлюбленной. Девушку зовут Мария. Она, надо признать, очень хороша собой.

«Познакомились мы в социальных сетях, стали общаться и дообщались. Вместе недолго. Первое свидание было в машине, но мы просто разъехались по домам. Маруся хоть и маленькая, а она поклонница артистов «Кривого зеркала», но выбрала она меня». Александр Морозов

Сама Мария заметила, что активно ходила на концерты шоумена. Затем у них случился «виртуальный контакт», после чего и вспыхнул бурный роман. Сейчас они уже живут вместе. В планах завести общих детей. Кстати, пока Морозов был в больнице Мария хозяйничала у него дома, следя за порядком.

Напомним, что Александр Морозов до того, как попал в проект «Кривое зеркало» работал обычным преподавателем. Сегодня он востребованный актер, который играет на сцене еврейского театра «Шалом».

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