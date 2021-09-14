Гоген Солнцев разводится с 66-летней женой

Гоген Солнцев и его избранница 66-летняя Екатерина Терешкович разводятся. Инициатором расставания выступила женщина, которая якобы устала от поведения 40-летнего шоумена.

«Я через все операции прошла совершенно зря. Муж заставил сделать процедуры, а в итоге от меня отвернулся. Просто обманул. Может, надеялся, что я не выдержу наркоза… Говорил: «Мне нужна молодая жена». А теперь у меня нет ни денег, ни мужа, ни секса! Эта сволочь вытянула из меня все деньги, теперь без конца бухает. Где он — не знаю, но меня это и не интересует. У нас развод, это даже не обсуждается», — сообщила Терешкович в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».