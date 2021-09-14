«Семена у меня уже увела Аглая Тарасова»: новая подруга Слепакова высказалась об их отношениях

Как отметила актриса Зоя Зиновьева, шоумен - очень воспитанный и талантливый человек.

Подруга шоумена Семена Слепакова актриса Зоя Зиновьева на фестивале «Таврида» в Судаке в Крыму высказалась о своих отношениях с юмористом. Она не стала отрицать, что они вместе. Однако заметила, что это касается только ее и комика.

«Если верить прессе, то Семена у меня уже увела Аглая Тарасова, с которой мы знакомы еще со съемок сериала «Беспринципные». А ранее, как писали СМИ, была еще и Светлана Ходченкова. Так что Семен у нас прям разошелся!» Зоя Зиновьева

Как отметила Зоя Зиновьева, она с Семеном находится в одной тусовке. Отсюда и такое количество разных слухов. К примеру, на фестивале она обнималась и общалась с музыкантом Димой Биланом, но это не значит, что у них роман.

Слепакова она считает очень талантливым и, конечно, воспитанным человеком. Больше о нем она сказать ничего не может. Сама Зиновьева заявила, что уже задумывается о том, чтобы выйти замуж, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Семен Слепаков с 2012 года был женат на юристе и адвокате Карине Слепаковой. Пара развелась осенью 2020 года.

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