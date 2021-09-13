Тоже блондинка с голубыми глазами: в Болгарии Кудрявцева отметилась с миловидной мамой в ресторане

50-летняя Лера Кудрявцева улетела в Болгарию, где отдыхает в компании своей мамы Александры Ивановны. В личном блоге ведущая показала кадры из ресторана, где ее родительница сидит за столом и пьет напиток из чашки.

Оказалось, что мама звезды имеет тот же миловидный типаж внешности, что и ее знаменитая дочь: светлые волосы и выразительные голубые глаза. Эту изюминку Александра Ивановна подчеркнула одеждой небесного цвета и перстнем с камнем в тон.

«Мамулечка моя», — с гордостью прокомментировала Лера Кудрявцева.

Знаменитость часто берет свою родительницу в путешествия и всегда тепло отзывается о ней. Напомним, в прошлом году отдых Леры Кудрявцевой и ее матери в Алуште закончился большой проблемой. У Александры Ивановны случился инсульт. К счастью, все обошлось без серьезных последствий для ее здоровья.

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