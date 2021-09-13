«Какая она сладкая»: Валерия запечатлелась со смеющейся внучкой, играя с ней в домашней обстановке

1 января 2021 года певица Валерия официально стала бабушкой. Младший сын певицы Арсений Шульгин подарил ей внучку Селин. Муж российской звезды эстрады Иосиф Пригожин по крови не является дедом девочки, однако он относится к ней как к родной. Продюсер всегда говорил, что для него нет разницы между его наследниками от предыдущих браков и детьми Валерии от союза с Александром Шульгиным.

В личном блоге муж Валерии показал, как он и его супруга встретились с малышкой после гастролей. Знаменитая пара по-простому расположилась дома на ковре, играя с малышкой. Рады были встрече абсолютно все родственники: певица и продюсер светились от счастья, а Селин очаровательно смеялась.

«Наша любимая девочка, как же мы по ней соскучились, какая же она сладкая. У нас появилась возможность сегодня ее потискать», — подписал видео в Instagram Иосиф Пригожин.

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