Мусагалиев, Щербаков, Абрамов и Рептилоид станут участниками нового юмористического шоу

26 сентября в 21.00 на ТНТ стартует новое юмористическое шоу «Игра». Проект соберет на сцене 85 комиков разных поколений. Их разделят на «молодых» и «стариков», распределив на 12 команд, которые сыграют друг с другом в формате чемпионского турнира.

Шоу завершится финалом четырех, куда выйдут по две команды от «стариков» и «молодых». Победитель получит 30 миллионов рублей. Ведущим выступит Евгений Чебатков.

В «Игре» примут участие: Азамат Мусагалиев, Алексей Щербаков, Рустам Рептилоид, Тамби Масаев, Дмитрий Кожома, Айдар Гараев, Артем Муратов, Иван Абрамов, Илья Макаров, Варвара Щербакова, Елена Гущина, Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Эмир Кашоков и многие другие.

Определять победителей будут члены жюри: Нурлан Сабуров, Гарик Харламов, Юлия Ахмедова и Гарик Мартиросян.

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