У внука Аллы Пугачевой нашли опухоли в желчном пузыре

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков испытывает проблемы со здоровьем. Молодой человек сообщил, что врачи нашли у него полипы желчного пузыря. По его словам, это доброкачественные опухоли, происходящие из желчнопузырного эпителия.

«В большинстве случаев течение болезни бессимптомное. Но иногда могут проявляться тупыми болями или коликами», — отметил Никита.

В результате недуга, Преснякову пришлось изменить свою систему питания. Он полностью отказался от мяса.

Вообще, сыну Кристины Орбакайте не очень везет в последнее время со здоровьем. Одно время он занимался скейтбордом и паркуром, в результате получил перелом таранной кости. В итоге врачи запретили ему рисковать.

Никита Пресняков с женой Аленой Красновой уже несколько лет живут в загородном доме на Истре, который оставила ему любимая бабушка Алла Пугачева. Вместе с тестем он занимается продажей спортивных тренажеров.

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