«Как сияет»: Вера Брежнева тайно приехала на свадьбу подруги в Италию

Вера Брежнева уже длительное время счастлива в браке с Константином Меладзе. Она не скрывает, что проводит время с родными, когда у нее есть возможность. Минувшим летом певица даже провела небольшой отдых в Греции с мужем. Также она увиделась с младшей дочкой Сарой в Киеве перед началом учебного года. Теперь артистка ездит на гастроли, но при этом часто видится с друзьями.

Недавно Вера хвасталась, что провела целый день в Риме. Она приехала к другу, который отмечал день рождения. А также отметилась на модном показе своей подруги в Киеве. А на днях певица снова посетила Италию. На этот раз она стала гостьей на свадьбе своей подруги, которая также является ее фитнес-тренером. Брежнева приехала тайно, чтобы сделать сюрприз. Более того, она привезла с собой подарок — подвенечное платье, о котором мечтала невеста.

Артистка поделилась кадром с торжества. Она предстала на нем в белом костюме с брюками клеш и черной блузке. Вера нежно обняла свою подругу.

«Наблюдала за счастливой Леной, как она красива, как сияет, порхает — я наслаждалась. И даже уставшую меня переполняли эмоции», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, какая Вера хорошая подруга. Многие также отметили, что она выглядела очень элегантно. «Самая красивая девушка в мир», «Какая вы элегантная, статная», «Выглядите очень стильно и главное, что не затмили невесту», «От вас исходит сияние», «Какие вы приятные моменты создаете для людей», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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