«22 перелома, 1500 осколков»: Полежайкин из «Папиных дочек» перенес несколько операций

Год назад актер упал с высоты пятиэтажного дома. Хотел сделать красивое фото.

Актер Михаил Казаков, сыгравший Полежайкина в сериале «Папины дочки» испытывает большие проблемы со здоровьем. Год назад он упал с высоты пятиэтажного дома и до сих пор не может справиться с последствиями.

Оказывается, артист забрался на высокое здание, чтобы сделать красивое фото. Но не рассчитал.

«Пытался поснимать кадры про Тверь, упал с 12-метровой высоты, приземлился на ноги. Последние три метра думал: «Все, это конец». Прибежали люди, вызвали скорую», — рассказал он.

Казаков чудом остался жив. С тех пор перенес несколько операций, недавно встал на ноги, хотя до этого полгода передвигался в инвалидной коляске.

«Мой случай уникальный: 22 компрессионных перелома, 1500 осколков. Обе мои ноги от удара лопнули внутри. 20 болтов, две пластины общим весом примерно два килограмма», — делится Казаков.

Врачи предупредили актера, что восстановление будет долгим. На сегодняшний день Михаил ходит самостоятельно, однако с момента ЧП его жизнь разделилась на «до» и «после».

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