Как живет сейчас похоронившая мужа Вера Алентова

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова в июле похоронила мужа, известного режиссера Владимира Меньшова, с которым прожила почти 60 лет. Разумеется, это событие стало большим ударом для артистки.

Дочь Алентовой Юлия Меньшова в интервью Ирине Шихман рассказала, что мама чувствует себя сейчас намного лучше, однако тоска по мужу никуда не ушла и, наверное, не уйдет никогда.

«Когда мне сообщили о смерти отца, я, в принципе, не знала, как сказать об этом маме, так как она тоже находилась в больнице на тот момент. Я боялась, что ей лишнего наговорят журналисты», — отметила Юлия.

По словам Меньшовой, Алентова восприняла скорбную новость удивительно стойко. Старалась держать себя в руках ради дочери и внуков.

«Мама — хорошо. Мама — молодец. Ну как хорошо… Мама поразительным образом держится. Хотя, я думаю, что это стоит ей немалых сил», — рассказала Меньшова.

Юлия также подчеркнула, что дома они стараются меньше разговаривать на эту тему, так как сразу у всех наворачиваются слезы.

Напомним, 81-летний Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса 5 июля. У него была диагностирована двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности.

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